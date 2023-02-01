Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AA muhabirine, il genelinde 158 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarına başladıklarını belirten Çıplak, "Kapalı köy yollarını açma çalışmaları 24 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçe ile sürüyor. Doğum, diyaliz ve buna benzer insan sağlığının söz konusu olduğu durumlara öncelik vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Çorum Belediyesi de kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının 11 küreme kamyonu, 4 greyder, 9 küçük kepçe, 4 büyük kepçe ve 2 traktörle sürdüğünü kaydetti.