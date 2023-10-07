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İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 27 Eylül – 04 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1.566 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Kontroller sırasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı. 4 adet ateşli silah (4 ruhsatsız tabanca), 39 adet fişek, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza maddesi,4,27 gr esrar maddesi ele geçirilirken, 172 araç kontrol edilerek, 6 araca 85.066,00 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.