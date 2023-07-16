15 Temmuz ruhuyla Kadeş Meydanı’nda buluşan Çorumlular ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Çorum Belediyesi Mehter takımının gösterisi ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer tarafından yapılan dua ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Hain FETÖ terör örgütü başarılı olsaydı bugün Türkiye yüzyılı diye bir idealimiz heyecanımız olmayacaktı. Tarih boyunca ne zaman bu milletin değerlerine, geleceğine hain eller uzandığında bu millet o elleri büktü. Bir daha uzanırsa o elleri yine bükeriz. Bir kez daha dışardan, içerden hainler bu devlete millete yine ihanete kalkışırlarsa onlara bu vatanı Anadolu topraklarını mezar ederiz” dedi.



AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz’da milletin geleceğine sahip çıktını belirterek, “15 Temmuz millet iradesinin ulusal güçlere galip geldiği gecedir. 15 Temmuz Türk tarihinin yeniden yazıldığı gecedir. 15 Temmuz’un kaderi bu milletin kaderi olmuştur. Milletimiz kendi kaderine ve geleceğine sahip çıkmıştır. FETÖ’nün ne olduğunu, nasıl bir örgüt ve istihbarat teşkilatı olduğunu gençlerimize ve millete anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da başarılı olsalardı bu milletin çocuklarını köle yapacaklardı” diyen AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bugün çevremizde nasıl vatanını terk etmek zorunda olanlar olduğu gibi bizi burada diri diri toprağa gömeceklerdi. Onlar planlarını yapmışlardı. Millet eline bayrağı aldı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktı. Ne oldu onlar istediği kadar plan yapsa da Türk milleti o planları bozarak gereken cezayı verdi. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz’un inanmış bir halkın tanklara diz çöktürdüğü mücadelenin adı olduğunu söyledi.

15 Temmuz’un kahramanlıkla ihanetin aynı anda yaşandığı gecenin adı olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain terör örgütünün 50 yıl boyunca sinsice devleti ele geçirmek için mücadele devleti teslim almaya yeltendiği bir anda bütün planlarının milletin çelik göğsüne çarparak paramparça olduğu mübarek günün adıdır. 15 Temmuz ülkemizin, devletimizin, milletimizin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya gösterdiğimiz günün adıdır” dedi.