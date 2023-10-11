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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce kent geneli mahalle ve ara sokaklarda devam eden şok uygulamalar kapsamında 1404 şahıs, 656 araç kontrol edildi.



Ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü araç kullanan 140 araca 288 Bin 561 lira ceza uygulanırken 12 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde 1 adet tüfek ele geçirildi.



Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suç unsurlarına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.