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Çorum'un Bayat ilçesinde arazide 13 yaşındaki çocuğun başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasına ilişkin dava görülmeye devam edildi. Davada tutuklu yargılanan baba kız suçlamaları kabul etmedi.

Bayat'ta jandarma ekipleri tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde, hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki E. Ş.T. hastaneye kaldırılmış, hastanede tedavisinin 68. gününde ifadesi alınan E.Ş.T’nin babasının amcası S.T.(50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T. (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alınmıştı.

İki ay süren takibin ardından gözaltına alınan S.T. ile kızı B.T. tutuklanmış M.T.’nin ise askerlik hizmeti verdiği için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ifadesi alınmıştı.

31 Ekim tarihinde görülen davada Cumhuriyet savcısı ‘Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sanıkların her birinin ayrı ayrı cezalandırılmasını mütalaa etmişti.

Dün Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davada Cumhuriyet savcısı, mahkemeye bir önceki celse sunulan mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan S.T. (50) olay günü çocuğun yerde yattığını gördüğünü ve atına bindirip ambulansa kadar götürdüğünü, E.Ş.T’yi bulanın ve yaşaması için uğraşanın kendisi olduğunu belirterek, “Üzerime atılı suçu işlemedim. Şuan burada olmamam gerek. Mağdur benim akrabam, ben çocuğa bir şey yapsam neden hastaneye götüreyim. Çocuğu ben vurmadım tahliyemi istiyorum.” dedi.

B.T.(19) ise babası ve kendisine iftira atıldığını savunarak, “Olay günü E.Ş.T. ile karşılaşmadım. Suçsuzum tahliyemi istiyorum.” ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık M.T.(21) de olay günü E.Ş.T’yi görmediğini belirterek beraatını talep etti.

Mahkemede sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, dava ileri bir tarihe ertelendi.