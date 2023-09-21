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Ankara, İstanbul ve yurdun birçok yerinde şubeleri bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın ilimizde de 11. kez düzenleyeceği etkinlik Bahçelievler Mah. Bahar 20. Sokak - İsmail Kakaç İlkokulu üstündeki Cemevinde yapılacak.

Vakıf basın biriminden yapılan açıklamada şükür lokması etkinlikleri ile bugüne kadar on binlerce kişiye ulaşıldığına dikkat çekilerek, yaşanan ve yaşanacak olan doğal felaketlere atıfta bulunularak, “Bütün insanlığın kurtuluşu için dileğimiz; tüm canların lokmamızdan tatması, nasiplenmesidir. Bunun için Pazar günü saat 15.00’deki etkinliğimize tüm Çorum halkını davet ediyoruz” görüşüne yer verildi.