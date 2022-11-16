Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azaldı. Yabancıya konut satışları ise düştü. Ekim ayında Samsun’da Bin 650, Tokat’ta 392, Çorum’da 644 ve Amasya’da ise 434 konut satıldı. 2021 yılında 8 bin 648 konutun satışının yapıldığı Çorum’da 2022 yılının ilk 10 ayında 7 bin 118 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

SATIŞ 10 AYDA YÜZDE 6,7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu. Ekim’de ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

89. 392 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

Ayrıca ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

