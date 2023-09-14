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Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 hafta içerisinde 1.502 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

6 Eylül-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulamalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 3 adet ateşli silah, 2 adet kesici ve delici alet ile 19 adet fişek ele geçirildi, 343 araç da kontrol edildi.