Çorum’da iktidar partisinin temsilcilerince söz verilen birçok hizmetin yerine getirilmediğini, başlanan birçok yatırımın yarım bırakıldığını, halkın paralarıyla oluşturulmuş bütçeden milyonlarca lira harcanarak yapılan bazı yatırımların kullanılamadığını ve çürümeye terk edildiğini ifade eden CHP İl Başkanı Er, Çorum halkının sağlık, eğitim, ulaşım gibi en temel hizmetlere dahi ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

“HALKIMIZ PERİŞAN YANDAŞSA MEMNUN”

İçinde bulunduğumuz şu günlerde 20 yıllık AKP hükümetinin yanlış ekonomi yönetiminin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve tüccarın başına bir karabasan gibi çöktüğünü, uygulanan ekonomik modelin neticesinde üretenin de, tüketenin de memnun olmadığını dile getiren Ümit Er, “Ancak bir avuç faizci, yandaş şirketler, aldıkları ballı ihalelerle hayatından çok memnunlar. 3 - 5 maaşlıların da keyfi yerinde. Geniş halk kitleleri ise yoksullukla, açlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Halkın büyük çoğunluğu uygulanan yanlış ekonomik politikalar yüzünden perişan durumda” ifadesini kullandı.

“AKP İKTİDARININ ÜLKEYE VERECEĞİ BİRŞEY KALMADI”

CHP’nin TBMM’de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması şeklindeki teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğinin altını çizen Ümit Er, “artık bu iktidarın ülkemize verebileceği bir şey kalmadı” dedi.

Ümi t Er, “Bütçe planlamalarından eser kalmamış, ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile ülke güya yönetilmeye çalışılmıştır. Hükümet yeniden değerleme ile motorlu taşıtlar vergisini oranını % 122 artırıp, toplum tepki gösterince, mecburen % 65’e düşürmek zorunda kalıyor. Zammı bile bir indirimmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Nasıl hesaplandığı belli olmayan TUİK rakamlarıyla memur ve emekliye reva gördükleri ücret artışı önce %15, daha sonra AKP’nin lütfuymuş gibi %25, toplumsal tepkinin yüksekliğini görünce de %30. O zaman sendikalar ile görüşme tiyatrosu mu oynadınız. Bir günde tepki ile karar değişiyorsa yılın başında bütçe hikaye olmuştur. Yeter mi yetmez, emekli maaşları artık açlık sınırının altında. Peynirin fiyatının et ile eşitlendiği bu ülkede öğretmen maaşı asgari ücretin birazcık üzerinde açlık sınırında seyrediyorsa burada bir sorun vardır.

CHP’nin TBMM’de en düşük emekli aylığı, asgari ücretle eşitlensin teklifi AKP ve MHP oylarıyla ret edildi. Artık AKP iktidarının bu ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Sağlıklı çalışan tek bir kurum bırakmadılar. Milli eğitimden sağlığa, tarımdan adalete çalışabilen, çözüm üretebilen tek kurum kalmadı. Vatandaş yoğun kış günlerinde durdurulamayan fiyatlar ile açlıkla mücadele ediyor. Borçlar devasa boyutlara ulaşmış, kredi kartları ise çevrilemeyecek bir duruma gelmiştir” ifadesini kullandı.

“KEPÇEYLE OY ALDILAR, ÇAY KAŞIĞI İLE HİZMET GELİYOR”

Çorum’da söz verilmiş ancak yerine getirilmemiş, yarım bırakılmış, çürümeye terk edilmiş yatırımlarla ilgili de değerlendirmede bulunan CHP İl Başkanı Ümit Er, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çorum halkı, 20 yıllık AKP iktidarına kepçeyle oy verdi. AKP iktidarı çay kaşığıyla yatırım yaparak Çorum halkını adeta cezalandırdı. Her seçim döneminde olduğu gibi yine bir seçim yaklaşıyor. Çorum’a yine vaatlerde kesenin ağzını açtılar.

Yarım kalan yatırımları defalarca dile getirdik. Çorum- Alaca yolu bitmedi. Çorum - İskilip yolu bitmedi. İskilip - Tosya yolunu hiç konuşmuyorsunuz. Sungurlu, Alaca, Zile - Tokat bağlantısı bir arpa boyu ilerlemedi. Çorum - Ortaköy yolunun ise Emirbağ yoluna kadar olan kısmı yapıldı. Çevreyolu ile Yaydiğin kavşağı - Ortaköy yolu bağlantısı yarım. Ortaköy yolu devamı projeye çivi çakılmadı. Mecitözü - Amasya yolu yarım. Çorum - Osmancık yolu yıllardır yılan hikayesine döndü.

Sizden önce başlayan projelerden Çorum - Sungurlu, Sungurlu - Delice yolu yapıldı. Ancak, gelin görün ki yol şimdi delik - deşik olmuş, onarıma ihtiyacı var. Bunu bile konuşmuyorsunuz. Bindiğiniz pahalı lüks araçlardan kafanızı çıkartın da Çorum - Sungurlu arası yol ne halde bir görün.

“ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAZI YAPIYOR, HİTÜ SEYREDİYOR”

Hitit Üniversitesi kuzey kampüsü yarım, güney kampüsü hâlâ ortada yok. Hititlerin başkenti Boğazkale, Alacahöyük, Şapinuva tanıtıma muhtaç. Arkeolojik kazıları Almanlar tarafından yapılıyor, Çorum Hitit Üniversitesi seyrediyor. Hitit Üniversitesi’nde arkeoloji bölümü Hititler üzerinde neden çalışmıyor. Hititlerle ilgili bir bölüm neden açılmıyor?

“DEVLET HASTANESİ OLMAYAN TEK İLİZ”

AKP iktidarı, bu güne kadar sağlık alanında çeşitli yatırımlar yaptı. Ancak, yıllar önce Çorum’da 600 yataklı devlet hastanesi vardı. 3 blok olarak hizmet veriyordu. 2 blok depreme dayanıklı değil diye yıkıldı. Yıkılacak, tamam ama, o zaman da sizi uyardık, devlet hastanesini kapatmayın dedik. Dinlemediniz .Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdınız, eğitim araştırma hastanesini de amacının dışına çıkardınız.

O kadar yatırım boşa gitti. Şimdi küçük bir semt polikinliği yapmakla halka müjde veriyorsunuz. Anadolu’da devlet hastanesi olmayan, 2 basamak sağlık hizmeti vermeyen tek ili herhalde Çorum oldu. Bir önceki seçimde devlet hastanesi 2020’de ihale edilecekti, 2021’de hizmete açılacaktı, hani nerde? Yok. 2022 sonunda ihale edilecekti. Aralık 2022’de ihaleye çıkıldı, hiçbir müteahhit teklif vermedi. Niye? Çünkü, yine hesabı kitabı yanlış yaptınız.

“YATIRIMI BİZ GETİRECEĞİZ”

Yıllar önce yapılmış bir polis okulu vardı. Ne oldu? Çürümeye terk edildi. Yerel seçimler öncesinde söz verdiniz. Askeri acemi birliği nerede? Sözünü bile ağzınıza almıyorsunuz. Havaalanı, hızlı tren bu konuları hiç açmıyorum bile. Çünkü onları millet ittifakı iktidarında biz yapacağız.

Son günlerde 20 yıldır ülkeyi yönetenler yerelde yatırımların önünde CHP’yi bir engelmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz yatırıma, üretime karşı değiliz. Biz önce inşaatın başlatılıp, sonra evrakların düzenlenmesine karşıyız. CHP’ye rağmen yatırım yapıyoruz demek ise tam bir dezonfarmasyondur. 20 yıldır elinizden tutan mı var? Kalan 3 – 5 ay iktidarlarında hâlâ cek - cak’lı konuşmaya devam ediyorlar.

Geliyor gelmekte olan. Korkunun ecele faydası yok. Seçim diye halkın parasını çar-çur etmeyin. İşin ehli iktidara geliyor. Ortak akıl, uzlaşma, liyakat, toplumsal fayda gibi sizin bu topluma unutturmaya çalıştığınız yöntemlerle sorunları çözeceğiz. Hayalleri yetmez bunların.

“HAYAT PAHALILIĞI GÜNDEMDEN ÇIKACAK”

Daha açıklayacak, konuşacak o kadar çok şey var ki; yıllardır söylediğimiz gibi Çorum’un sorunlarını, eksiklerini, yapılması gerekenleri yıllarca söyledik yine söylemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde millet ittifakıyla iktidara gelip, Türkiye’yi hak, hukuk ve adalet ilkeleriyle yöneteceğiz.

Hayat pahalılığını milletimizin sorunu olmaktan çıkartacağız. Çalışanların sorunları çözeceğiz. Eşit işe eşit ücreti mutlaka uygulayacağız. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracağız. Üretime dayalı teşviklerle Çorum’u yeniden Anadolu kaplanı yapacağız. 2023 seçimlerini mutlaka biz kazanacağız, Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak.”

(Volkan SINAYUÇ)

