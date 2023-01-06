MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, 2023 yılının ilk meclis toplantısında hizmet binasısın hayırlara vesile olmasını dilerken, “Çorum’a, halkımıza yakışan bir bina olmuş. Gerçekten gurur duyduk. Yeni yılın kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum” dedi.

Güloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Yeni yılla birlikte Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına kavuşturan Allah’a sonsuz şükürle olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu güzel binada halkımıza hizmet etmeye çalışan tüm siyasi gruplara başarılar diliyorum.

Şehrimizin önümüzdeki yüz yılı bu binada, bu meclis salonunda şekillenecek. Bizler faniyiz, bu binalarda çocuklarımız, torunlarımız oturacak.

Türkiye’nin başarılı belediye başkanları arasında seçilen Aşgın’ı şahsım ve grubum olarak kutlar, başarılarının devamını dilerim.” (Nurdan AKBAŞ)

