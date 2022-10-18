Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı Çorum’daki işyerinde ziyaret etti. S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin çalışmalarıyla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit firma ile uyumlu bir şekilde çalışarak Çorum’a Türkiye’ye örnek olabilecek bir sanayi sitesini kazandırmak istediklerini söyledi.

Kooperatifin tüm çalışmalarında hep yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Ceylan’a da verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, “Sayın Milletvekilimiz ne zaman kendisine ihtiyacımız olsa, hep yanımızda oldu. Göreve başladığımız günden beri Milletvekilimizin desteğini hep hissettik. Kendisine kooperatifimiz yönetim kurulu, üyeleri ve tüm çalışanları adına minnettarız. Yoğun programı arasında yine bizlere zaman ayırdı. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın esnaf kökenli bir milletvekili olmasının kendileri için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Mustafa Fındıkcı, “Sayın Milletvekilimizin esnaf kökenli olması ve bizim gibi esnaflara yönelik kuruluşların her sorununa vakıf olması bizim için çok büyük bir şans. Çünkü kendisine derdimizi anlatmakta zorluk yaşamıyoruz. Kendisi de bu konuları yakından biliyor ve yaşıyor. Her derdimizi kolaylıkla aktarabiliyor ve çözümlerini de görüyoruz. Sayın Milletvekilimiz Çorum için, Türkiye için gecesini gündüze katarak çalışıyor. Kendisine Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Ayrıca, tüm esnaf ve sanatkar kuruluşlarına olduğu kooperatifimize verdiği önem ve destekten dolayı da şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve tüm ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ceylan, S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin biran önce bitirilerek esnaf ve sanatkârların hizmetine sunulması noktasında Milletvekili olarak elinden gelen desteği sağlayacağını ifade etti. (Haber Merkezi)

