TIR’ların üzerinde Çorum’dan geçen tren vagonları büyük şaşkınlık yarattı.

Karayoluyla çevreyolu üzerinden geçen TIR'ların üzerinde treni gören vatandaşlar, durumu hem şaşkınlıkla karşıladı hem de gülümsemeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlar yıllardır özlemini kurdukları trenin geçişini izlerken: “Tren gelmiş hoş gelmiş. İnşallah gerçeği de Çorum’a gelir. Yıllardır bekleye bekleye usandık, artık gelsin heri” görüşünü dile getirdi.

Çorumluların yıllardır hayali olan demiryolu yatırımının hala hükümet tarafından yapılmamasına da tepki gösteren vatandaşlar TIR üzerindeki tren vagonlarını gördüklerinde bu taleplerini de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bir kez daha gündeme getirdiler.