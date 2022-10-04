Çorum Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Çorum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çorum’da çeşitli okullardan gelen öğrenci, öğretmen ve hayvan dostları katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle, 1500 metrekarelik alanda kurulacak olan hayvan hastanesi inşaatının devam edeceğini ifade ederek, “2023 içerisinde ihalemiz başlamış olacak. Şu an için projemiz tamam. Burada komplike bir hastane olacak, ameliyathanelerinden, müşahade odalarına hayvanların daha güzel bir şekilde tedavisinin oluşturulabileceği dört dörtlük diyebileceğimiz bir hayvan hastanesi inşaatımızda inşallah 2023 içerisinde başlamış olacağız. Burada çocuklarımızı ve gençlerimizi görüyoruz. Sokak hayvanları ve hayvanlar bize birer emanettir. Onlar bizim can dostlarımız olarak ifade ediyoruz” dedi.

Etkinlikte Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan yaş ve kuru mamalar ve marullar çocuklara dağıtılarak barınakta bulunan hayvanların beslenmesi sağlandı.

Hayvan dostlarıyla vakit geçiren ve fotoğraf çektiren çocuklara belediye ekipleri tarafından pamuk şeker ikramında bulunuldu.