“Rakibimizin gücünü biliyorduk. Çorum FK, bu ligin en kaliteli kadro derinliğine sahip takımıdır. Burada işimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Ama 3-4 gün önce kazandığımız ve moralimiz ve motivasyonumuzun yüksek olduğu bir Amed maçı oynadık. Dolayısıyla Çorum’a gelirken, kazanmak için oynayan, kazanma mentali yüksek olan bir takım yaratmak için zaten sezon başından beri hep bunu hedefliyorduk. Maçta da, baktığınız zaman kazanmaya hep yakın olan taraf bizdik. Tabii ki, Çorum FK’nın da pozisyonları var. İlk yarıda iki takımın da iki pozisyonu vardı. İlk yarı çok dengeli bir maç oldu.

İkinci yarıda, oyuncumuz Mete Yıldız’ın atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldık. 10 kişi ne yapabilirdik? Kolay değil, çünkü Çorum FK dediğim gibi oyuna girebilecek çok önemli silahları vardı. Bunları da göz önünde bulundurduktan sonra 2-1 öne geçtik, bu da tabii ki Çorum FK açısından bir hayal kırıklığı oldu. Bitime 3 ya da 4 dakika kala golü yedik.

Baktığınız zaman, galibiyeti 10 kişi kalmasına rağmen hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Tabii, bu Çorum’a saygısızlık olarak anlaşılmasın. Zaten onların çok çok önemli silahları var. Kadro derinliği bakımından çok kaliteli oyunculara sahipler. Skoru değiştirebilecek oyuncu sayısının fazla olduğunu biliyorduk.

Bizim için kolay olmadı. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bu takımın inanılmaz bir kazanma mentali yüksek, pas oyununa dayalı oyun oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Ben ve ekibim hep bunun üzerine oyunu inşa etmeye çalıştık. İki golümüzü de bu anlayış üzerinde bulduk. Ama bugün üzülen taraf biz olduk” şeklinde konuştu.

İki takımın da sahadan çok kıymetli 1’er puanla ayrıldığını da kaydeden Koray Palaz, hedeflerinin play-off olduğunu, bunu gerçekleştirmeleri halinde büyük bir iş başarmış olacaklarını sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

