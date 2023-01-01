AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum Merkez'de ve ilçelerde ihtiyaç duyulan çeşitli branşlara doktor ataması yapılacağını müjdeledi. Çorum Merkez, ilçe hastaneleri ve Sağlık Kuruluşlarında eksik olan uzman ve pratisyen doktor kadrosu için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Çorum'un doktor ihtiyacını ve talebini iletti. Yapılan görüşmelerin ardından Çorum'a 2023 Ocak ayında 34 doktorun atanmasının yapılması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum için Çorum’a 25 uzman hekim, 3 uzman diş doktoru ve 6 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 34 doktor atamasının yapılacağını belirten Ceylan, “Doktorlarımızın atamaları yapılarak görevlendirilen yerlerde görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, İlimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Çorum’da çok önemli sağlık yatırımlarının kazandırıldığını da vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum’u sağlıkta bölgenin en önemli merkezi haline getirmek için çalıştıkları kaydetti

Buna göre Çorum'a atanacak doktorların görev yerleri ve branşları şu şekilde; “Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 Tabip, Çorum İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi 2 Tabip, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 1 Tabip, Çorum Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 1 Tabip, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 Tabip, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 2 Tabip, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Uzman Diş Tabibi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Uzman Diş Tabibi Ortodonti, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Uzman Diş Tabibi Periodontoloji, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Acil Tıp, Çorum İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Uzman Tabip Aile Hekimliği, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Algoloji, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabipderi ve Zührevi Hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Genel Cerrahi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Göğüs Cerrahisi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Göğüs Hastalıkları, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Göz Hastalıkları, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip İç Hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Kalp ve Damar Cerrahisi, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Nöroloji, Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Ortopedi ve Travmatoloji, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Ortopedi ve Travmatoloji, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Radyoloji, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 1 Uzman Tabip Tıbbi Biyokimya, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Tıbbi Patoloji, Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Üroloji, Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1 Uzman Tabip Yoğun Bakım doktoru”

(Haber Merkezi)

