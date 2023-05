Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Fatih Maden’in, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Çorum’a A Milli Takım düzeyinde bir maç verilmesini talip etmesi, memnuniyetle karşılandı. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, girişiminden dolayı Fatih Maden’e teşekkür ederken, milli maçın Çorum’a çok yakışacağını söyledi.

Çorum’a milli maç verilmesinin “spor şehri” olma yolunda ilerleyen Çorum’un sportif başarısına ivme kazandıracağını ve altyapı çalışmalarını motive edeceğini kaydeden Başkan Ferhat Arıcı, “TFF Tahkim Kurulu Üyesi Av. Fatih Maden’in, A Milli Futbol Takımı’mızın bir maçının Çorum’da oynamasına yönelik olarak, TFF’ye yapmış olduğu çağrıyı Çorum ASKF olarak gönülden destekliyor ve tüm amatör spor camiası adına teşekkür ediyoruz.

ÇORUM İÇİN BÜYÜK ONUR

Gerek Bakanlığımızın ve gerekse de Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla bir “spor şehri” olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Çorum’a, sahip olduğu UEFA standartlarındaki stadyumda Milli Takımımızı ağırlamak gerçekten çok yakışacak ve bizler için de bu organizasyon büyük bir onur olacaktır.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI MOTİVE EDER

Milli takımlarımız düzeyinde, sporun pek çok branşında, uluslararası müsabaka takvimine bu şekliyle Çorum’un dahil edilmesi, şehrimizin sportif başarısına çok büyük bir ivme kazandıracak ve bilhassa altyapı çalışmalarını motive edecektir.

Bizler de Çorum ASKF olarak amatör sporun her branşında şehrimizi daha yukarı noktalara taşıma gayreti içerisindeyiz. Bunun için de amatör camiada birlik ve beraberliği perçinleyerek, sporu bir kültüre dönüştürecek şekilde bilimsel yöntemlerle destekleyerek, bilinçli ve sağlıklı spor yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ

Bu çerçevede Sayın Fatih Maden’i bu duyarlılığı ve çabasından dolayı bir defa daha tebrik ediyor, bu ve benzeri tüm girişimlerde Çorum ASKF olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)