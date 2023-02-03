CHP Çorum Örgütü’nün akil insanlarından Satılmış Koca, kadim dostu Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek uzunca bir söyleşi yaptı. Yolyapar’ın aday adayı olacağını açıklamış olmasını büyük memnuniyetle karşıladığını ifade eden Satılmış Koca, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kardeşim Mehmet Yolyapar, ömrünü Çorum’a adamış, güçlü kalemiyle Çorum’un pek çok kazanımında pay sahibi olmuş gerçek bir Çorum sevdalısı. Bu özellikleri yanında, dürüst kişiliği, samimiyeti ve aydınlık dünya görüşü ile herkes tarafından tanındığı için, aday adaylığının Çorum’un her kesiminde kabul gördüğüne, heyecan yarattığına tanık oluyorum. Değerli dostuma tüm Çorum’un sahip çıktığını görmek, beni sonsuz mutlu ediyor.”

(Aliye ÖNCEL)

