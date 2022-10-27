Çorum'da yaşayan Aysel Arabacı, Kütahya’da, çocuk yaşta hobi olarak başladığı çinicilik sanatını kendisini geliştirerek gelir kapısına dönüştürdü.

Yaklaşık 25 yıl önce tabak ve seramikler üzerine işlemeler yaparak çiniciliğe adım atan ve uzun yıllar buna hobi olarak devam eden Arabacı, eşinin de desteği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'den aldığı hibe desteği ile çocukluk hayali olan çini atölyesini kurdu.

Atölyesinde hem hobisini devam ettiren hem de aile bütçesine katkıda bulunan Arabacı, Pir Baba Parkı yanında bulunan Sanat Sokağı’nda el işi göz nuru çinilerini sergilemeye devam ediyor.

İlk atölyesini Samsun’da açan ve eşinin tayininin çıkması üzerine Çorum'a yerleşen Arabacı, buradaki atölyesinde mesleğini icra ederken, çini sanatını öğrenmek isteyen Çorumlu kadınlara yardımcı oluyor.

ÜRÜNLERE ÖZELLİKLE GURBETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Çiniciliğe hem öğrenmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için başladığını dile getiren Aysel Arabacı, “Çinicilik öğrendikten sonra iş yapmaya başladım. Aileme katkıda bulundum. Sonra eşimin işi nedeniyle Samsun'a yerleştik. Burada bir arkadaşım 'çok güzel çiniler yapıyorsun KOSGEB'e başvur' dedi. Olur mu, olmaz mı derken projemi KOSGEB'e sunarak hibe desteği kazandım. 250 proje içerisinde benim projem 11'inci sıradan destek almaya hak kazandı. Hibe desteğinin ardından işimi kurdum” dedi.

Atölyesini kurduktan sonra aile bütçesine destek olmak isteyen ev hanımlarına da çinicilik öğretmeye başladığını aktaran Arabacı, atölyesinde 500 çeşit ürün üretildiğini belirtti.

Ürettiği çinilerden devlet büyüklerine de hediye olarak gönderildiğini sözlerine ekleyen Arabacı, ürünlere gurbetçilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirtti.



