Çorum’a gelen depremzede ailelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgisine başvurduğumuz Çorum Afet Koordinasyon Kurulu Başkanı, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, “Depremzede ailelerimize ve çocuklarımıza elden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yaşadığımız toplumsal travmayı, el ele vrere hep birlikte atlatacağız” dedi.

Vali Yardımcısı Kubalı, yardımların koordinasyonu anlamında yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“Yaklaşık 7 bin afetzedenin bilgilerini aldık. İhtiyaç duyabilecek kurum ve kuruluşlarımıza bu bilgileri online olarak sunuyoruz. Dolayısıyla doğru hizmet alınabilmesi amacıyla bu çok önemli bir veritabanı oluyor.

Şimdiye dek 102 afetzede ailenin elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin ücretsiz yapılması için kuruluşlara yazı yazdık. Hayır çarşısına ve KYK yurdumuza 300 bin lira değerinde iç çamaşırı, yorgan, pijama vs desteği sağladık.

AFAD görevlileriyle toplantı yaptım ve brifing aldım, mevcut sorunları belirledik ve çözümüne ilişkin kararlar aldık. Tüm Kurumlarla koordineli bir biçimde sürekli toplantı halinde çalışıyoruz. Sürekli verileri topluyor, verileri analiz ediyoruz ve çözme yoluna gidiyoruz. Her şeyi kayıt altına alıp veri işleme ve veri analizi yöntemiyle sürekli Afet Koordinasyon Kurul toplantısı yapıp kurumlarla ortak kararlar alıyoruz. Her şeyi hukuka uygun yapmaya ve depremzede vatandaşlara azami ölçüde yardımcı olmaya çaba harcıyoruz. Bütün kurumlarla ve vatandaşlarımızla, meslek odalarımızla uyum içerisinde olma gayretindeyiz.

Çorum Valiliği olarak 422 depremzede aileye 554.500 TL tutarında nakit destekte bulunduk.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Ekipleri kurduk. Her bir depremzede aileyle görüşme gerçekleştiriyoruz; ihtiyaçlarını belirliyoruz. 3500 aileyle görüşme gerçekleştirdik. 6500 depremzede aileye gıda ve giysi desteğinde bulunduk. 800 depremzede öğrencimizi Okullarımıza kaydettik ve tüm kitap, kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık 550 depremzede vatandaşımızı kamu misafirhanelerinde ve yurtlarında misafir ediyoruz. Çocuklarımızı okullarına servisle götürüyoruz. Tüm okullarımızda tüm velilerle, rehberlik öğretmenleriyle birlikte benim de katıldığım toplantılar gerçekleştiriyoruz.”

