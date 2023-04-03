Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından ilimiz için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada rüzgarın bugün bölgemizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat hamleli 60-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğine dikkat çekildi.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

