Çorum Basketbol İhtisas Spor Kulübü adına Yaşar Yılmaz, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Saygıdeğer Mehmet Ağabey,

Geride bıraktığınız 52 yılda Çorum sevdalısı bir basın emekçisi olarak, 37 yıldır ÇORUM HABER Gazetesi’nde Çorum’un ve Çorumlu’nun menfaatleri için doğru, dürüst, ilkeli bir şekilde, aralıksız yazarak Çorum’a büyük kazanımlar sağladığınız herkesçe malumdur. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. ÇORUM HABER’in kurucusu olarak size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı güzel günlerde üstün başarılar diliyoruz.”

