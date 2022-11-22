Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önderliğinde, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltıya, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, ASKF Onursal Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, kulüp başkanları ve antrenörleri katıldı.

Kahvaltıda açılış konuşmasını ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptı. Konuşmasında kahvaltıya katılan tüm spor taban birliklerine ve kulüp temsilcilerine teşekkür eden Arıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan önderliğinde de Çorum amatörünün hızla büyüdüğünü ifade etti.

ÇORUM’A 800 MİLYON LİRALIK YATIRIM KAZANDIRDIK

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, amatör sporun her zaman yanında olduklarını vurgu yaparken, son 4 yılda Çorum’a 800 milyon TL spor yatırımı kazandırdıklarını ifade etti. Bu yatırımlarla yetinmeyeceklerini de ifade eden Ceylan, Çorum’a 2023 seçimlerinden sonra amatör spor evi kazandırmak için düğmeye basacaklarının da müjdesini verdi.

Ceylan konuşmasının devamında, spor kulüpleri ile sık sık bir araya gelmek istediklerini de belirtirken, ayda bir veya iki kez yan yana gelip istişare yapılması gerektiğini söyledi. Bakanlık ve Valilik kanalı ile Çorum amatörüne daha çok katkı yapmak için uğraştıklarını da ifade eden Ceylan, “Ortaköy, Alaca ve Sungurlu’daki eksiklerimizi tamamladık. Son olarak Arifegazali’ye halı saha yaptık. Dodurga ve Kargı’da ki ışıklandırmamız devam ediyor. Amatör spor kulüplerinin kullanabileceği sahalarımızın bakımını ve yapımını tamamladık, tamamlamaya da devam ediyoruz. İlçelerimize Gençlik Merkez’i yaptık. Gençlerimizin bu alanları kullanarak geleceğe daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de ilçelerimize gençlerimizin kullanabileceği yarı olimpik yüzme havuzları yapacağız bunun sözünü buradan veriyorum. Çorum’da yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası başlattık. Bunu da bu çalışmalarımız ile birlikte başaracağız inşallah.

Bizim dönemimizde Çorum’a son 4 yılda 800 Milyon TL’lik spor yatırımı yaptık. Bu çok ciddi bir rakam. Bu tabiİ, sadece benim şahsımın değil diğer vekil arkadaşlarımız ve yerel yönetimimizin katkılarıyla oldu.

SPOR SALONUNDA SONA GELİNDİ

Son olarak 3500 kişilik spor salonumuzda da sona gelmiş durumdayız. Önümüzdeki ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin yanı sıra şehrimizin tek profesyonel takımını da buradan tebrik ediyorum. Onlar da iyi gidiyor. Son olarak Erzincanspor’u mağlup etmeyi başardılar. Çorumspor’un maçlarını oynadığı Şehir Stadı’ndaki eksiklikleri noktasında da gerekeni yaptık yapmaya da devam ediyoruz” dedi.



(Rıfat KARA)

