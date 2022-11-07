İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, müdürlüğün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

İlde, Çorum, Boğazköy ve Alachöyük olmak üzere 3 müzenin, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva olmak üzere 3 ören yerinin ve 18 kütüphanenin bulunduğunu belirten Bektaş, Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 147 personelle hizmet verdiklerini bildirdi.

Çorum Müzesi’nde 16.511, Alacahöyük Müzesi’nde 3.446 ve Boğazköy Müzesi’nde 9.289 olmak üzere 3 müzede toplam 29 bin 426 eserin bulunduğunu kaydeden Bektaş, kentte 866 yataklı 8 adet turizm işletme belgeli konaklama tesisi, 1.754 yataklı turizm işletmesi belgeli yeme-içme tesisi ve 30 adet seyahat acentesinin bulunduğunu bildirdi.

2022 yılının ilk 9 ayındaki turist sayısı ile ilgili de bilgi veren Bektaş, şu ana kadar turizm işletmesi ve basit konaklama turizm işletmesi belgesi tesislerde 83 bin 612’si yerli, 2 bin 659’u yabancı olmak üzere 86 bin 271 turistin kaldığını söyledi.

Müdürlük olarak Çorum-Amasya ve Tokat’ı kapsayan bölgenin Galat bölgesi yerine Hitit bölgesi olması için çaba gösterdiklerini söyleyen Sümeyra Bektaş, “Asıl rotamız İç Anadolu turizm programı. Hitit bölgesini bir geçiş yeri değil, asıl hedef yeri yapmalıyız” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

