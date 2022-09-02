Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tam donanımlı Güreş Eğitim Merkezi’nin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi. Aşgın, yiğidin harman olduğu Çorum’a Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla 66 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir Güreş Eğitim Merkezi’nin ihalesini yaptıklarını, en kısa sürede merkezin Çorumlu güreşçilerin hizmetinde olacağını ifade etti.

6 DÖNÜMLÜK ALANA İNŞA EDİLECEK

Çorum’un güreşle anılan bir il olduğunu, Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları arasında çok sayıda Çorumlu güreşçi olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizde güreş camiamızın büyük bir eksikliği olan güreş eğitim merkezimizi kazandırıyoruz. 6 dönüm alana inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofisler, 66 yatak kapasiteli 22 konaklama odası, spor salonu, 150 kişilik seyirci imkânı, etüt ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak, yemekhane ve çamaşırhaneden oluşacak muazzam bir tesis olacak” dedi.

45 MİLYONUNU SPOR TOTO KARŞILIYOR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Şehir Stadyumu’nun yanına yapılacak ve ihale bedeli 51 milyon 650 bin lira olan projeye Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 45 milyon lira destek sağladığının da altını çizerken, 480 günde tamamlanması öngörülen güreş eğitim merkezinin Çorum’a ve güreş camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÇORUM’U SPOR KENTİ YAPTIK

Göreve geldikleri günden beri sporun ve sporcunun yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mahalle spor tesisleri, semt sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, portatif yüzme havuzları ve nizami sentetik sahaları Çorum halkının hizmetine sunduklarını ifade eden Aşgın, “Çorum’u spor kenti haline getirmemizde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

