Çorum’da hayvancılığı geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sarı, “Üretilen sütün sağlıklı ve güvenilir bir şekilde üreticiye ulaşması için soğukta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sütün yapısı bozulmaktadır. Bundan dolayı süt tanklarının kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Süt birçok ürünün hammaddesi olmasından dolayı içerisindeki bakteriler, sütün kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle soğuk zincirin üretimden tüketime kadar olan hiçbir aşamada kırılmaması gerekir” dedi.

Hayvancılığın yoğun olduğu köylere ortak merkez kurma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Sarı, “Bu yıl yoğunluğu Sungurlu ilçemizin köylerine verdik. Kurduğumuz soğuk zincir ağı sayesinde sıcak sütün toplanması ve sanayiye ulaştırılmasında karşılaştığımız zorlukların hepsini ortadan kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya da yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Çorum’da hayvancılığın yapıldığı tüm köylerimizde süt toplama alanları oluşturup soğuk zinciri ağını tamamlayarak süt sanayinin istediği kalitede sütü üretim alanlarına ulaştırmaktır” dedi. Çorum’da 400 noktada süt toplama merkezlerinin olduğunu ifade eden Kaya, amaçlarının aile işletmelerini geliştirerek kırsal alanda yaşayanları ekonomik anlamda güçlendirmek olduğunu belirtti.

(Haber Merkezi)

