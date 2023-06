“Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi biz vatandaşımıza hizmetkâr olmaya geldik ve hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” diyen Ceylan, söz konusu doktor ve eczacı atamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda kısacası her alanda AK Parti devrim niteliği taşıyan yatırımları halkının hizmetine sunmuştur. Çorum'a yapılan doktor tahsisi ile ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ şiarıyla çalışıyoruz.

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Çorum ilimiz ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 2022 4. dönem kadro atamaları açıklandı. Bu kapsamda Çorum'a 26’sı uzman, 3’ü tabip, 29 doktor ve 2 eczacı kadro tahsisi yapıldı. Hayırlı olsun.” (Haber Merkezi)