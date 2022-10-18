Milletvekili Ceylan, Çorumluların sağlık hizmeti konusunda sıkıntı yaşamamasına büyük özen gösterdiklerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı nezdinde başta merkez Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere ilçe hastanelerinde eksik doktor kadrolarının tamamlanması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Milletvekili Ceylan, talepler doğrultusunda da 24 yeni doktor ve eczacının Çorum’a atamasının yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan’ın yaptığı açıklamaya göre, Diş Tabibi Melih Savaş ve Zeynep Çağlıoğlu Alaca Devlet Hastanesi’ne, Eczacı Melika Özsaray Alaca Devlet Hastanesi’ne, Diş Tabibi Şeyma Karaarslan Bardak Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne, Uzman Hekim Mustafa Kaymazlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümüne, Uzman Hekim Murat Erdem Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümüne, Uzman Hekim Sevda Kılıç Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne, Eczacı, Berkan Yüksel, Melda Tosun ve Nihal Yücel Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Uzman Hekim Mustafa Yiğit Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne, Uzman Hekim Abdulkadir Büküş Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne, Uzman Hekim Ayşe Çitil Doğan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne, Uzman Hekim Seher Arslan Çatar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne, Uzman Hekim Gökçen Gökgözoğlu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümüne, Tabip İsmail Özkaraoğlu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Uzman Hekim İsmail Gülden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji bölümüne, Uzman Hekim Aytekin Akyıldız İskilip a Devlet Hastanesi Radyoloji bölümüne, Diş Tabibi Muhammed Yasin Pekkirişçi Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne, Diş Tabibi Harun Baykal Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, Uzman Hekim Müjgan Baykal Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, Diş Tabibi Hacer Uyanık Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, Tabip Ayşe Kartaler Sungurlu Devlet Hastanesi’ne atandı. (Haber Merkezi)

