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Doktor atamalarıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Sağlık Bakanlığı atamaları ile Çorum merkez ve ilçelerinin doktor açığının giderildiğini bildirdi.

Çorum merkez ve ilçelerine 163 doktor ataması gerçekleştiğini kaydeden Günay, “Sağlık Bakanlığı’na ilimizin taleplerini iletmemiz sonucunda merkez ve ilçelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda atamalar gerçekleşmiştir” dedi

Günay merkez ve ilçe hastanelerine yapılan doktor atamalarının dağılımını şu şekilde açıkladı:

Alaca Devlet Hastanesi’ne, 1 anestezi uzamanı, 1 dâhiliye uzmanı, 1 ortopedi uzmanı ve 8 pratisyen hekim olmak üzere toplam 11 hekim.

Bayat Devlet Hastanesi’ne, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 dâhiliye uzmanı ve 8 pratisyen hekim olmak üzere toplam 10 hekim.

Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi’ne, 1 aile hekimi uzmanı ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 4 hekim.

112 il ambulans servisi ve istasyonlarına, 6 pratisyen hekim.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezine, 1 aile hekimi uzmanı ve 9 pratisyen hekim olmak üzere 10 hekim.

Dodurga İlçe Devlet Hastanesine, 3 pratisyen hekim.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 1 acil tıp uzmanı, 1 çocuk kardiyolojisi uzmanı, 1 hematoloji uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 1 yoğun bakım uzmanı ve 40 pratisyen hekim olmak üzere toplam 46 hekim.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne, 3 pratisyen hekim.

İskilip Devlet Hastanesi’ne, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 üroloji uzmanı ve 10 pratisyen hekim olmak üzere toplam 12 hekim.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne, 8 pratisyen hekim.

Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine, 5 pratisyen hekim.

Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesine, 3 pratisyen hekim.

Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine, 1 aile hekimi uzmanı ve 2 pratisyen hekim olmak üzere toplam 3 hekim.

Osmancık Devlet Hastanesine, 1 dâhiliye uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ve 10 pratisyen hekim olmak üzere toplam 12 hekim.

Sungurlu Devlet Hastanesine, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 10 pratisyen hekim olmak üzere 11 hekim.

Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesine, 2 pratisyen hekim.

Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 pratisyen hekim.

Bayat Toplum Sağlığı Merkezine, 2 pratisyen hekim.

Dodurga Toplum Sağlığı Merkezine, 1 pratisyen hekim.

İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 pratisyen hekim.

Kargı Toplum Sağlığı Merkezine, 1 pratisyen hekim.

Ortaköy Toplum Sağlığı Merkezine, 1 pratisyen hekim.

Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 3 pratisyen hekim.

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 2 pratisyen hekim.

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezine, 1 pratisyen hekim.

Uğurludağ Toplum Sağlığı Merkezine, 1 pratisyen hekim.”