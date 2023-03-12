Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Av. Oğuzhan Kaya, ilimize KÖYDES Projesi için 116 milyon lira ödenek ayrıldığının bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Çorum köylerinin ihtiyaçları için KÖYDES projesi kapsamında toplam 116 milyon 288 bin Türk Lirası ödenek ayrıldığı açıklayarak, “Bu yatırım ile köylerimiz daha iyi hizmetlere kavuşacaktır” diye konuştu.

21 yıllık AK Parti iktidarı zamanında Çorum’a yapılan yatırımların Cumhuriyet tarihinin toplamından çok daha fazla olduğunu belirten Oğuzhan Kaya, “Çorumlu hemşehrilerimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. 116 milyonluk KÖYDES yatırımı Çorumu muza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

