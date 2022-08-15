Çorum’un “üvey evlat” konumu asla değişmiyor. Kahve köşelerinde, “Cumhurbaşkanı açıkladı, Çorum’a tren geliyor” diye konuşuluyor, ama trenin kaç yılda geleceği, bu sevinci yaşayanların treni görüp göremeyecekleri akla bile getirilmiyor. Oysa, 10 yıl harika bir süre, ama, gerçekçi bir değerlendirmeyle -bu hızla- 20 yıl mı olur, yoksa 30 yıl mı?...

Sanayi kenti olabilmek için dişini tırnağına takan, çevresindeki 9 ilden daha fazla ihracat yapan Çorum’un “havalimanı” isteği, sürekli tersleniyor. Hatta “havalimanı”nın h’sini söylemeye kalkışanın ağzına biber sürülüyor. Adeta, yanlış yerlere yapılan, işlemeyen havalimanlarının faturası Çorum’a çıkarılıyor.

Ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hava ulaşımı açısından Çorum’un Yozgat’a bağlanacağını AA muhabirine açıkladı.

Başer, Yozgat Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 90 seviyesinde olduğunu belirterek, “Havalimanı 2023 yılının ikinci çeyreğinde Yozgat ve bölge insanının hizmetine sunulacak. Yozgat Havalimanı'ndan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Çorum, hatta Amasya'yı da kapsayacak şekilde bölge insanı istifade edebilecek. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak” dedi.

Bu haberi, yorumsuz olarak, yorumu Çorumlulara bırakarak sunuyoruz. (Mehmet YOLYAPAR)

“ÇORUM VE ÇEVRE İLLER YOZGAT

HAVALİMANI’NDAN YARARLANACAK”

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Havalimanı’nın, uluslararası standartlara sahip olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

Uluslararası standartlara sahip havalimanı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.

Üstyapı ihalesi gerçekleştirilen ve müteahhit firma ile sözleşmesi imzalanan havalimanının 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AA muhabirine, Yozgat Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 90 seviyesinde olduğunu, pistte asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Altyapı çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başer, "2 bin 600 metre uzunluğunda bir pist var. Asfalt çalışmaları birkaç ay içerisinde bitmiş olacak." dedi.

"2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BÖLGE İNSANININ HİZMETİNE SUNULACAK"

Başer, üstyapı hizmetlerinin 16 Haziran'da ihalesinin yapıldığını, sözleşmesinin imzalandığını belirterek, yakın zamanda burada da çalışmalara başlanacağını kaydetti.

"Havalimanı 2023 yılının ikinci çeyreğinde Yozgat ve bölge insanının hizmetine sunulacak. Yozgat Havalimanı'ndan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Çorum hatta Amasya'yı da kapsayacak şekilde bölge insanı istifade edebilecek. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak." ifadelerini kullanan Başer, çalışmaları yürüten firma yetkililerine teşekkür etti.

YÜKSEK HIZLI TREN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek hızlı tren (YHT) çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Başer, şunları söyledi:

"Elmadağ'daki teknik sebeplerden dolayı gecikmiş olan hızlı tren yolumuz da bu sene sonuna doğru veya 2023'ün ilk çeyreğinde havalimanıyla eş zamanlı hizmete açılacak. İnanıyorum ki 2023'te dünyada, Türkiye yatırımcı için nasıl güvenli bir liman olacaksa 2023 yılından itibaren Yozgat da hava yolu, hızlı treni ve bölünmüş yollarıyla yatırımcının cazibe noktalarından biri olacak. Bu hizmetlerin Yozgat'a ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." (AA)