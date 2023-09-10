Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tanker, çekici ve kamyonunda karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince, yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yoğunluğun oluştuğu kara yolunda ise trafik ekipleri, araçları tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.