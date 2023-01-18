Çorum-Delice hızlı tren hattı projesinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık yaptığı dönemde ihale edildiğini ancak bunun rafa kaldırıldığını hatırlatan Barış Coşgunsu, aradan geçen bu zaman zarfında AKP’li milletvekillerinin bu konuyu her seçim döneminde tekrar tekrar gündeme getirerek sırf Çorumluların oyunu alabilmek için vaatlerde bulunmakla yetindiklerini kaydetti.

AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından yine önümüzdeki Mayıs ayında yapılması muhtemel olan seçimler öncesi Delice-Çorum hızlı tren projesinin yatırım programına alındığını ve ihale sürecinin başladığının duyurulduğunu hatırlatan Coşgunsu, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nı inceleme tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na göre 200 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum hattının 2024-2029 yılları arasında yatırım programına alındığını vurgulayan Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, 91 kilometre uzunluğundaki Çorum-Merzifon hattının ise 2030-2035 yılları arasında yatırım programında olduğunu ifade etti.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından hızlı tren yatırımının 2023 yılında ihale edilecek gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Coşgunsu, “Şark kurnazlığı yaparak seçim öncesi oy devşirme amacındasınız fakat artık Çorum halkı bu yalanlarınıza inanmıyor” diye konuştu.

İsmail Barış Coşgunsu, Çorum’un bölgesinde ihracat şampiyonu olduğunu ancak buna rağmen en çok demiryolu yatırımını hak eden şehrimizin yıllardır üvey evlat muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi. Sanayi yönünden yarısı bile bir Çorum etmeyen Yozgat’ın havaalanı yatırımı başta olmak üzere hızlı tren yatırımını da aldığını anlatan Coşgunsu, artık Yozgatlıların hızlı tren konforuyla Ankara’ya 1 saatte ulaşabileceğini ifade etti.

Yozgat’a yapılan hiçbir yatırımın karşısında olmadıklarını dile getiren Coşgunsu, hızlı tren ve havaalanının Yozgatlılara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Darısı Çorum’un başına” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu ayrıca, gelecekteki Millet İttifakı iktidarında Çorum’un özlemle beklediği tüm yatırımları tek tek alacağını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

