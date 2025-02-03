T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2024/600 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/600 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum ili, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 2329 Ada, 97 Parsel, 3. Kat 20 No'lu Bağımsız bölümün tamamı (1/1) açık artırma ile satılacaktır. Önemli Yerlere Mesafesi: Taşınmaz kuş uçuşu mesafe ile Çorum Saat Kulesine 170 m mesafede ve Sel sokağa cephelidir. Yapı Ruhsatı Tarihi : Ruhsatı yoktur. Taşınmazın Bulunduğu Bina Özellikleri: Bina Bodrum kat + Zemin kat + Asma Kat + 4 Normal kat olmak üzere 7 katlıdır. Bitişik nizam, betonarme tarzda inşa edilmiştir. Dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Merdivenleri ve sahanlıklar mermer kaplamalı, korkulukları demir doğrama üzeri yağlı boyalıdır. Çatısı Ahşap oturma çatılı Marsilya tipi kiremit kaplamalı ve bina asansörlüdür. Ana taşınmaz 3 sınıf B grubu yapı sınıfında yer almaktadır. 20 Nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri: Ana taşınmazın 3. normal katında, Güney cephelidir, Çorum belediyesindeki onaylı projesine göre brüt 89 m² alanlı, Giriş kapısı çelik kapı, Pencereleri pvc doğramalı, yıpranması ortadır. Taşınmaz; 3 oda, mutfak, wc/duş ve hol'den oluşmaktadır. İç kapıları ahşap ve üzeri boyalı, Mutfak ve hol kısımlarının zemin kaplaması seramik, odaların zemin kaplaması laminanttır. Duvarları sıva üzeri boyalı, mutfak dolapları suntalam ve tezgahı mermerdir. Taşınmazın ısınma şekli müstakil kombilidir. Kıymet takdiri: Yapılaşmanın yoğun olduğu, sosyal ve ekonomik açıdan orta gelir grubunun ikamet ettiği bir bölgede bulunan dairenin; bölgedeki ve bina içindeki konumu (katı, manzarası, emniyeti, alanı, yönü, vs.), yıpranması, bulunduğu semt ve mevkii, ana caddeye, park alanlarına, pazar yerlerine, alışveriş merkezlerine, sağlık tesislerine, eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına ve şehrin önemli noktalarına mesafesi, emsallerinin alım satım rayiçleri, inşaat tarz ve evsafları, bulunduğu muhitin özellikleri, inşaatında kullanılan malzeme, yapı sınıfı, işçiliğin cins ve kalitesi, konfor derecesi, iç taksimatları ve kullanış durumu, getirebileceği kira miktarı, mevcut piyasa verileri ve satış kabiliyeti gibi taşınmazın değerine doğrudan tesir edecek tüm etkenler, günün ekonomik koşulları, yöredeki emlakçılar ile internetteki benzer özellikli taşınmazların satış ilanları da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; halihazır durum itibariyle, serbest piyasa rayiçlerine göre hak ve nefaset ölçüsünde, ortak alanlar payı (arsa payı oranında) ve arsa payı (zemin değeri) ve üzerinde bulunan eklentiler dahil, KDV hariç 1.500.000 TL kıymet belirlenmiştir.

Adresi: Yeniyol Mah., Sel Sokak, Akmerkez İş Hanı, No: 31/36 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 675,63 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Bitişik nizam 5 katlı (B-5) "ticaret" parselidir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: 105 sayfadaki methal bu evle 106 sayfadaki ev arasında müşterektir. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 12:20

29/01/2025

Mehmet Semih DEMİRCİ

İcra Müdür Yardımcısı

152741

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

