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Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, seçim kazanmak için seçmene verilen sözlerde sınır olmadığını belirterek son dönemde seçmenden oy almak için yeniden bazı konuların gündeme getirildiğini vurguladı.

“Özelikle yatırım fakiri şehir seçmeninden oy almak için seçim öncesi geçmişteki eski vaatler tekrardan hatırlanır” diyerek Çorum’un da yatırım fakiri olduğunu dile getiren Zafer Partisi İl Başkanı Onan, yıllardır vatandaşa vaatte bulunulan havaalanı, demiryolu, hızlı tren, üniversite kampüsü ve Polis Moral Eğitim Merkezi gibi yatırımların önümüzdeki seçim döneminde de gündeme getirilmeye başlandığını kaydetti.

“Vatandaş ister, siyasetçi yeri göğü hatta gerçekleşmesi imkânsız olanı da vaat eder. Verdim gitti, Yaptım oldu. Siyasette vaat etmek kolay, vaat edileni yapmak zordur” ifadesini kullanarak ilimizin yıllardır talep ettiği yatırımları beklediğini açıklayan Bedii Onan; “Vatandaşımız seçim vakti siyasetçiden kentine ve kasabasına yol isterdi. Çalışacak iş isterdi. Önceleri okul isterdi. Sonraları fakülte istedi. Hedef büyüdü, üniversite istedi. Artık her ilde üniversite var. Fakülte var. Yüksekokul var. Dekan var. En önemlisi her şehirde rektör var. Vatandaş siyasetçiden fabrika isterdi. Özelleştirme sürecini gören vatandaş artık siyasetçilerden fabrika istemiyor. Fabrika yerine çocuğuna kamuda iş istiyor” diye konuştu.

İlimizin müzmin talep ve beklentilerinin havaalanı, hızlı tren ve demiryolu, acemi er eğitim birliği olduğunu, bizim gibi küçük tüm şehirlerin beklentisinin büyük olduğunu, siyasilerin de “Oldu, oluyor. Geldi geliyor. Şu tarih, bu tarih, kazmayı vurduk. Temeli attık” şeklinde vaatlerinin hiçbirinin yerine getirilmediğini söyleyen Bedii Onan, havaalanından ses çıkmadığını, yeni Ulaştırma Bakanı’nın Delice - Çorum hızlı tren hattının 2028’e kadar yapılacağını açıkladığını ve Çorumlunun bu tarihi beklemekten başka bir seçeneği bulunmadığını vurguladı.

“Unutmayalım. Bekleyelim. Hattın yakınından, çevresinden gelip geçerken keşif yapalım. Seçim vakti de demiryolu ve hızlı trenin ne halde olduğunu hatırlatalım. Hızlı tren ve demiryolu beklentimizi şimdilik verilen tarihe kadar rafa kaldıralım” diyerek sözlerini sürdüren Zafer Partisi İl Başkanı Onan, komşu Yozgat’a yapılan havaalanının yüzde 95 oranında bittiğini, vatandaşların şimdilik Merzifon ve Yozgat Havaalanı’nı kullanacağını, bir önceki seçimin vaatlerinden olan Acemi Er Eğitim Birliği’nin çıkmaz ayın son çarşambasına kalmaması gerektiğini, yıllardır üniversite kampusunun istenilen seviyeye getirilemediğini, kararı bulunan Veteriner Fakültesi’nin bile açılamadığını ifade etti.

Çorum’da havaalanı ve demiryolu – hızlı tren olmadığı gibi üniversitenin de tamam olmadığını, Kırkdilim tünellerinin bir türlü açılamadığını, İskilip Yüksekokul ile İskilip-Tosya Karayolu’nun bitirilmesinin beklendiğini, vatandaşın hastanelerdeki doktor yetersizliğinden yakındığını, eski hastanenin yerine yapılacak yeni hastanenin bir türlü ihale edilemeyerek 300 bin kişinin bir hastaneye mecbur bırakıldığını anlatan Bedii Onan, ayrıca bedesten inşaatının da bitmemesini eleştirdi.