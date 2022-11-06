Meltem Danışman Çınar, programın başında, geçen hafta Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünün kutlandığını belirterek, Yolyapar’ın bu konudaki değerlendirmesini sordu. Mehmet Yolyapar, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü, gerçekten coşkuyla kutlandı. Çorum’u yönetenler, bazıları gibi Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk’ün ismini zikretmekten kaçınmıyorlar, bu memnuniyet verici. Yine, 2023’le birlikte kimilerine göre ‘Türkiye Yüzyılı”, kimilerine göre ise “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” başlıyor. Biz bu ikinci yüzyılda, Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesine ve çağdaş uygarlık hedefine tereddütsüz sarılmak gerektiğine inanıyoruz.”

Yolyapar, geçen ayki enflasyon oranının yüzde 83.45 olarak açıklanması ile ilgili soru üzerine de, “TÜİK’in verdiği rakamlara nasıl inanırsınız? Çarşıya, pazara, markete gittiğinizde gerçek enflasyon oranının bunun en az iki katı olduğunu bizzat görüyorsunuz. Seçim ekonomisi uygulanmaya başladığı için, asgari ücrete, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına yine yüksek zamlar yapılması bekleniyor, ama yapılan zam üzerinden bir ay geçmeden alım gücünü kaybediyor. İktidar, birkaç ay öncesine göre biraz daha toparlanmış görünse de, geçim sıkıntısı karşısında hiçbir algı operasyonu duramaz.” diye konuştu.

Yolyapar, “Dezenformasyon Yasası” olarak nitelenen yeni Basın Yasası hakkındaki görüşlerini soran Meltem Danışman Çınar’a, “Bu yasanın bir sansür yasası olduğuna kuşku yok. Biliyorsunuz, biz meslek hayatımız boyunca yalan habere, sansasyona, asparagasa karşı çıktık. Bu konuda, gazete ve televizyonların da, internet haber sitelerinin de disipline edilmeleri gerektiğini düşünürüz. Ama ölçünün, yandaş veya muhalif yaklaşım değil, nitelik ve meslek etiğine uygun gerçeklik, hukuk içinde demokratik, özgür habercilik olması gerekir.” yanıtını verdi.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Ahlatcı Holding’in geçen ay bir “ilk”le yeniden ülke gündemine geldiği ve GrafenNokta isimli altın üzerine işaretleme teknolojisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla İstanbul’da tanıtıldığı hatırlatması karşısında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ahlatcı Holding, Çorum’un gururu olma çizgisini çoktan aşıp Türkiye’nin de gururu haline geldi. İçimizden çıkmış bir kardeşimizin büyük başarılarını, hepimiz kıvanç duyarak izliyoruz. Ahmet Ahlatcı, ODTÜ merkezli AR-GE şirketiyle, genç bilim insanlarına imkân tanıdı, ülke yararına pek çok yeniliği ve buluşu hayata geçirdi. Ülke ekonomisine sürekli katkı sağlıyor. GrafenNokta teknolojisi de dünyada bir ilk. Ne kadar övünsek azdır.”

Mehmet Yolyapar, Güpür Hamamı’nı satın alan Belediye’nin “Tarihi Meydan” projesinde ileri bir adım daha attığına değinirken de, ortasında Saat Kulesi bulunan, tarihi yapılarla çevrili meydanın, rahmetli Dr.Turhan Kılıçcıoğlu’nun ve kendisinin de hayali olduğunu hep ifade ettiğini hatırlatarak, “Güpür Hamamı’nın restore edilmesi, Çorum’un kültür değerlerinden birinin daha ayağa kaldırılması anlamına gelecek. Belediye’nin tarihi meydan projesi ile ilgili gelişmeleri heyecanla izliyor ve destekliyorum.” dedi.

Meltem Danışman Çınar’ın, Ankara’da Vakıf 19 tarafından düzenlenen Hitit Ensemble Konseri’ne ve Patara Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen “Hititler Likya’da” etkinliklerine dikkat çekerek, Hitit uygarlığının ve Çorum’un tanıtımı açısından yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmesini istemesi üzerine Yolyapar şunları söyledi:

“Büyük kentlerde sayısız Çorum derneği, yine çok sayıda federasyon, vakıf gibi hemşehri dayanışmasını amaçlayan sivil toplum kuruluşlarımız var. Hepsini destekliyoruz. Bunların düzenledikleri kahvaltılar, yemekler, benzeri Çorumlu buluşmaları çok değerli. Ama, Çetin Altan’ın çok bilinen sözünden yola çıkarak, bunları ‘Çorumlu’nun Çorumlu’ya Çorum propagandası’ gibi görüyorum. Tanıtım adına daha etkili proje ve programları, Semrin Kaleli’nin başkanlığındaki Çorum İş Kadınları Derneği ile Alper Bilan’ın başkanlığındaki Vakıf 19 gerçekleştiriyor. Böyle nitelikli etkinliklerin, Çorum’un bütün kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları tarafından daha güçlü biçimde desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.”

(Haber Merkezi)

