Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda yapı denetim şirketlerinin sektörde yaşadıkları sorunlar ele alınarak tüm paydaşların katılımıyla sektörün sorunlarına ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Programın açılış törenine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Çorum Temsilcisi İnş. Yük. Müh. Özgür Kılıç, Elektrik Mühendisleri Odası Çorum Temsilcisi Elektrik Müh. Fatih Fatih Özbulut, sektör temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada çalıştayın temel hedefinin inşaat sektöründe paydaşların yapı denetim odaklı yaşadıkları problemlere yönelik sektör temsilcilerinin katılımıyla çözüm yolu aramak olduğunu söyledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak yapı denetim bölümü öğrencileri için 3 dönem teorik eğitim olacak, 1 dönem ise sahada mesleki eğitim olacak şekilde bölüm programında güncelleme yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Maraşlıoğlu, bu sayede öğrencilerin mezun olmadan sahanın tecrübesini elde etmiş ve daha donanımlı olarak üniversiteden mezun olacaklarını aktardı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, inşaat sektörünün can ve mal güvenliği açısından güncel teknolojiyi yakalaması gerektiğini söyleyerek bilimsel süreçlerde de doğru uygulamaların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Prof. Dr. Baykam, bu uygulamaların denetimi kaçınılmaz olmakla beraber bu süreçte yer alan bütün paydaşların sorumluluk bilinciyle çalışması gerekliliğine dikkat çekti.

Meslek yüksekokullarının nitelikli ara eleman yetiştirmede çok önemli eğitim kurumları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Baykam, “Bu çalıştay ile hem öğrencilerimiz hem de sektörde yer alan paydaşlar adına çok önemli konuların ele alınacağına inanıyorum. Hitit Üniversitesi olarak ilgili sektörler için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gerçekleştirilen çalıştayın sektör açısında çok önemli olduğunu söyledi.

Çorum’un yapı denetim sektörü açısından örnek bir il olduğunu ifade eden Aşgın, çalıştay sonucunda ortaya konacak önerilerle yapı kalitesinin daha da iyi hale geleceğini vurguladı. Çorum Belediyesi olarak riskli yapıların dönüştürülmesi kapsamında Hasanpaşa Sokaklarda, Mimar Sinan Mahallesi’nde ve Kale etrafında kentsel dönüşümün önünü açtıklarını kaydeden Aşgın, “Bunların hepsini birlikte ve en güzelini yapacağız. Çorum Belediyesi olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız” dedi.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından yapı denetim sektörü paydaşlarının konuşmalarıyla devam etti. Sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı çalıştay 2 oturum olarak gerçekleştirildi.

Yapı denetim sektörü ile birlikte çalışan proje müellifleri, ilgili idareler ve inşaat sektörü temsilcilerinin yer aldığı ilk oturumda; yapı denetim sisteminde ve yapı denetim şirketleri ile yaşanan sorunların yanı sıra çözüm önerileri ele alındı.

İkinci oturumda ise Çorum’da faaliyet gösteren yapı denetim şirketlerinin ve yapı denetim laboratuvarlarının, inşaat sektörünün diğer paydaşları ile iş süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)

