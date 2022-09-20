TVF Kadınlar 2.Ligi'nde yeni sezon 9 Ekim'de oynanacak maçlarla start alacak. Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor'da yeni sezon çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde ise yaşanan ekonomik çıkmaz nedeniyle henüz kadro oluşturulamadı. Yaşanan bu gelişme nedeniyle yeni sezon açılışı da ileri bir tarihe ertelendi.

Liglerin başlamasına 20 gün gibi kısa bir süre kalmasına rağmen bütçe oluşturamayan Çorum Voleybol'da Başkan Tuncay Yılmaz'ın bugün veya yarın Çorum Belediyesi ile bir görüştürme gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı. Yılmaz'ın belediyeden gerekli desteği alması durumunda Çorum Voleybol'da yeni sezon hazırlıklarının 27 Eylül Salı günü başlanılması bekleniyor. Başkan Yılmaz'ın gerekli desteği bulamaması durumunda nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Kırmızı-Siyahlı kulübün ligden çekilme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

(Rıfat KARA)