Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Tokat Gençlikspor’u ağırladı.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.30’da oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum’un sultanları ilk seti 12-25 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci sette de rakibin iyi oyununa karşılık veremeyen Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-18 kaybederek skor 2-0 oldu. Üçüncü setin ilk bölümünde rakibi karşısında üstünlük kurmayı başaran Çorum Voleybol, son bölümde oyunun kontrolünü tekrardan rakibine kaptırınca seti 25-19 maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından dördüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Çorum Voleybol Spor Kulübü henüz puanla tanışamadı. Konuk Tokat Gençlikspor ise ilk galibiyetini alarak hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

(Rıfat KARA)

