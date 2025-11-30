Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 12.hafta maçında Çorum Voleybol sahasında ligin dibinde yer alan Rize Endüstri Meslek Lisesi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi maçı 25-18, 25-19 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol puanını 15’e yükseltirken, konuk Rize Endüstri Meslek Lisesi ise 4 puanda kalarak ligin dibine demir attı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Eyüp Burak Cerit.

ÇORUM VOLEYBOL: Özge, Elif, Ceylin, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Asya, Sudenur, Fatma, Elif, Eylül, Senanur, Sümeyye.

RİZE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ: Ayşenur, Sude, Meltem, İlayda, Kader, Busenaz, Bengisu, Yağmur, Ecrin.

SETLER: 25-18, 25-19, 25-17.