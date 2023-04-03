Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi, TSO ve ÇESOB’a teşekkür ziyaretinde bulunan Vali Çiftçi şimdi de ilçe ziyaretlerine başladı.

Önümüzdeki günlerde yeniden Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine dönecek olan Vali Çiftçi bu kapsamda Uğurludağ Kaymakam Vekili Erkan Şahin, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’yü ziyaret ederek depremde destek ve yardımlarından dolayı hem teşekkür etti hem de şükran belgesi verdi.

Vali Çiftçi ayrıca depremin ardından Uğurludağ’a yerleşen Bay-Bayan Terzisi Hacı Edikli’yi de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)