Gaziler Günü kapsamında Çorum Valiliği tarafından düzenlenen ilk etkinlik şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları onuruna kahvaltı oldu. Anitta Otel’de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kahvaltıda protokol üyeleri şehit ailelerini ve gazilerin masalarına ayrı ayrı otururken, yemekte İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi grubu ilahileri ile etkinliğe renk kattı. Bu vatan için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitler ile ebediyete intikal eden gazilerin rahmet ve şükranla anıldığı programda yemek duasını da İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptı.

Programda ilk olarak kürsüye çıkan Belediye Başkanı Aşgın, milletimizin karakterini tek kelime ile anlatacak olsak gazi demenin yeterli olduğunu, her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında duran, karşısında kim olursa olsun İbrahimi ve Yunusi bir duruşa sahip bir millet olduğumuz vurguladı. Dünyada sultanına gazi diyen, gaziliği padişahlıktan bile büyük bir makam olarak gören başka bir millet olmadığını da belirten Başkan Aşgın, böyle bir milletin mensubu ve torunları olduğumuz için onur ve gurur duyduklarını söyledi. Çorum Belediyesi olarak Vali Çiftçi’ye de teşekkür ettiğini, ilimizdeki şehitliklerin bakımını kendilerine bıraktığını, bu emanete sahip çıkmaktan da büyük onur duyduklarını anlatan Aşgın, “Şehitlere, ailelerine ve gazilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Şehit ve gazilere minnet ve şükran borcumuzun bulunduğunu söyleyen CHP Milletvekili Köse ile AK Parti Milletvekili Kaya da konuşmalarında tüm şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere Allah’tan rahmet, yaşayan gazilere de uzun ömür dilediler.

Milletimizin şehit aileleri ve gazilere borcunu yılın 365 günü ödeyemeyeceğini vurgulayan AK Parti Milletvekili Ceylan da gözünü kırpmadan bu vatan için canını vermekten çekinmeyen tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gazilere Allah’tan rahmet diledi. 1071’den beri bu ülkede oynanan oyunların hiç bitmediğini, bitmeyeceğini ama bu hesapları her zaman milletimizin bozduğunu vurgulayan Ceylan; “AK Parti olarak bu ülke üzerindeki terör belasını bitireceğimiz söyledik ve terörün belini kırmayı bırakın ezdik. Bugün Irak ve Suriye’de ülkemiz adına mücadelemiz sürüyor” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de şehitlik ve gaziliğin bu millet için önemini anlatarak ilimizde 3 tane Kore Gazisi’nin bulunduğunu, diğerlerinin terör gazileri olduğunu vurguladı.

Program Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ın konuklarını kapıda uğurlaması ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

