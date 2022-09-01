Önceki gün Çorum FK’yı ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, Çorum FK’nın tesislerini ve maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’nu gezmişti. Dere’nin, hem tesisleri, hem stadı çok beğendiği belirtilirken, “Çorum FK üst ligleri hak ediyor” dediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günler, Bolu kampında da Çorum FK’ya moral ziyaretinde bulunan ve kulübe en büyük desteği verenlerin başında gelen Muhsin Dere’nin, Çorum’un tanıtımı anlamında Çorum FK’nın çok önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çektiği ve “Çorum üst ligleri hak ediyor” dediği ifade edildi.

Çorum’un, şehir, kulüp ve kulüp tesisleri ile en az 1.Lig’de olması gerektiğini dile getirdiği belirtilen Muhsin Dere’nin, “Biz de Çorumlu olarak üzerimize düşeni yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Oğuzhan Başkan ile görüşüyoruz. Takımı kampta ziyaret etmiştim, gerek orada edindiğim intiba, gerekse bugün tesislerde gördüklerim beni sezon için oldukça umutlandırdı. Başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular hedefe kilitlenmişler. Çorumlular olarak bizler de inanır, güvenir ve takımımıza destek verirsek sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldırırız inşallah” şeklinde konuştuğu bildirildi.



(Hüseyin AŞKIN)

