DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum’a 12 baraj ve 3 gölet kazandırıldığını açıklayarak, son olarak Bayındır Barajı ile münbit toprakların su hasretine son verildiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, açıklamasında, “Çorum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır” dedi.

İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden birisi olan Çorum’da ziraatın daha da gelişmesi için 2003-2022 yılları arasında Çorum iline toplam 3.932.485.039 TL yatırım yapılarak 117 adet tesisin hizmete alındığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Bu tesislerin 6 adedi içmesuyu, 13 adedi baraj, 3 adedi gölet, 20 adedi sulama tesisi, 70 adedi taşkın koruma tesisi ve 5 adedi HES tesisidir. Toplam 117 su yapısını inşa ederek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Çorum’da toplam 179 bin 620 dekar tarım arazisini sulamaya açarak, çiftçilerimize yıllık 135.312.000 TL zirai gelir artışı sağladık” dedi.

“BAYINDIR BARAJI İLE MÜNBİT

TOPRAKLARIN SUYA

HASRETİNE SON VERİLDİ”

Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Çorum Bayındır Barajı’nı tamamlayarak 2021 yılında işletmeye aldık.

Bütün bileşenleri tamamlanan baraj sayesinde 2022 yılında tam kapasite olarak 4 bin 10 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş oldu. Bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine yıllık yaklaşık 10 milyon liralık net gelir artışı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)