Merkez Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde bulunan 71 bin 207.51 metrekarelik arsanın alımı noktasında yapılan girişimlerde başarı sağlayan Ticaret Borsası’nda arsa için imzalar atılması ile depoların yapımı için önemli bir adım atılmış oldu. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Sayın ile Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından sözleşmeye imza atıldı.

Ayrıca imza töreninde Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Milli Emlak Müdür Vekili Ramazan Gökçe de hazır bulundu.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, üreticilerin, esnaf ve tüccarların hizmetine sunacakları projenin 3 etap olarak gerçekleştirileceğini dile getirerek “Arazi tahsisinde destek olan Vali Mustafa Çiftçi’ye, emeği geçen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, ilgi yardımlarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül’e teşekkür eder, bu büyük projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

