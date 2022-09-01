30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilenk festival için açılış törenine Çorum’dan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı kutlamalarının ardından, Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest’in açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Belediye Başkanı Aşgın ise, “Tam bağımsız güçlü Türkiye idealiyle milli teknoloji hamlesi yolculuğuna Teknofest kuşağı ile devam ediyoruz.

Engelli Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi öğrencilerimiz bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları ve ter döktükleri robotları ile yarışmalarda boy gösterecekler” dedi.

(Haber Merkezi)

