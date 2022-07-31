Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ülke TV’de eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu ve iletişim uzmanı İsmail Yolcu’nun hazırlayıp sunduğu “Genç Vizyon” programına konuk oldu.

Rektör Öztürk, “Artık üniversiteler dört duvar arasında eğitim vererek ne sanayinin, ne sektörün ne de ülkenin ihtiyaçlarını karşılamakta. Teorik eğitimler önemli ama sahada da olmamız gerekiyor. Bu şartlarda Hitit Üniversitesi, Türkiye’nin geleceğine adım atmak isteyen bütün öğrencilerimiz için şehir, üniversite ve vizyon olarak hazır” dedi.

Programda üniversite hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi’nin parlayan bir yıldız olduğunun altını çizerek, “Fakültemiz bünyesinde bulunan akademik kadromuz, çevre üniversitelerle karşılaştırıldığında bizim gibi genç bir üniversitenin kapasitesini üst düzeye çıkarmış durumda. Kapasitesi ve özellikleri açısından örnek gösterilecek Kardiak Rehabilitasyon Merkezi’ne sahibiz. Genel cerrahi alanında asistan yetiştirme sertifikası alan genç üniversitelerden birisiyiz. Altıncı sınıflarımız beyaz önlüklerimizi giydiler bu yıl ve sahadalar. Tam örgüsünü komite eğitimi ile beraber sağlamış bir tıp fakültesinden bahsediyoruz. Diyabetik ayak merkezi Türkiye’de 3 tane. Bizim merkezimiz tam kapasite faaliyetlerine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Çorum ve barınma imkanları konusunda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Öztürk, “En önemli husus Anadolu şehirlerinin kendi kimliği ve potansiyeli içinde düşündüğümüzde Çorum, gelen öğrencilerimizi ve ailelerini şaşırtıyor. İlk defa gelmiş olmalarına rağmen bize ilk tepkileri ‘biz böyle beklemiyorduk’. Yeşil alan itibariyle kişi başına Türkiye’de ortalama 6 metrekare, Çorum’da yeşil alan 16 metrekare. Gençler spor mu yapmak istiyor? Kitap mı okumak istiyor? Yeşil alanlar tertemiz ve gençlerimiz için hazır. Barınma konusunda şehrimizde 8 yurdumuz var. Kapasitesi 6000’den fazla. Geçen sene en maksimum %85’i doldu. Barınma sorunu yok. Çorum, öğrencilerini ve ailelerini şaşırtan bir şehir. Ankara’ya ve Samsun’a 2 buçuk saat. Güvenlik sorunu yok. Tam bir öğrenci şehri.” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi’nin Makine ve İmalat Teknolojilerinde ihtisaslaşan tek üniversite olduğunun altını çizen Öztürk şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimlerinin sonucunda sahaya indiklerinde nereye giderlerse gitsinler Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sunacak, bir altyapıyla gidecekler. Burada en önemlisi şu, 11. Kalkınma Planı’nın altını çizdiği ana sektörler var. Savunma, sağlık ve gıda. Bu 3 sektörün teknolojilerine odaklandık ve bu noktada 3 büyük laboratuvarı kurmuş durumdayız. Bölgenin en büyük dijital laboratuvarı kuruldu. Büyük veri, yapay zeka ve diğer konularda çalışıyor arkadaşlar. Türkiye’de misyon her şehirde 1 üniversite mantığı ise Hitit Üniversitesi’nin misyonu belli. Makine ve imalat teknolojileri odaklı. Biz bu konuda Çorum’a, bölgemize ve ülkemize ne kattıysak adaylarımızdan da bu heyecan, bu tutarlılık ve vizyonla aramıza katılmalarını bekliyoruz.”

“ÜNİVERSİTE TAKVİMİMİZİN İLK HAFTASI

BİZİM HOŞ GELDİN ŞENLİĞİ DÖNEMİ”

Üniversitede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘Seyahat Severler’ projesi var. Belediyemiz ulaşım konusunda destek oldu, biz de organizasyonu yaptık ve öğrencilerimizi bu proje kapsamında Erzurum’a gönderiyoruz. Öğrencilerimiz 3 gün boyunca konaklayacaklar ve şehri tanıma imkanı bulacaklar. Bu yıl öğrencilerimiz için 3 gün boyunca e-spor turnuvası düzenledik. Meslek yüksekokullarımızdaki öğrencilerimiz için ‘Mesleki Bilim Şenliği’ yaptık ve öğrencilerimiz bütün maharetlerini ortaya döktüler. ‘Hoş Geldin Şenliği’ yapıyoruz. Üniversite takvimimizin ilk haftası bizim hoş geldin şenliği dönemi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yıl destek verecek ve bu sene daha kapsamlı yapacağız. Belediyemiz, geçen yıl her ay 1 konser gerçekleştirdi. Gençler için şehirde eğlence, kültür; üniversitede sosyal faaliyet, bilim. Aynı zamanda öğrencilerimiz Teknofest’te 9 proje ile finalde yarışıyor.

Ailelere ve aday öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Çorum il olarak şaşırtan bir il. Hitit Üniversitesi de gelecek vizyonu, ayakları yere basan, ihtisasıyla, uzman kadrosuyla ve gerçekten şu anda oturtmak üzere olduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi’nin altyapısını kuracak insan kaynağını yetiştirmeye kendini adamış bir üniversite. Sosyal faaliyetleri dizayn ederken, öğrencilerimizi uluslararası hareketliliğe teşvik ederken yeni alanlarla, uygulamayla, sektörle iç içe getirirken biz tamamen bunu düşüneceğiz. İnanın evlatlarınızı bize emanet etmekten pişman olmayacaksınız. Başarılar diliyorum. Çocuklarımızın bahtları açık olsun. Ülkemize ve sizlere layık evlatlar olsun diyorum.” dedi. (Haber Merkezi)