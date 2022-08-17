Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de medikal estetik uygulamalara ilginin giderek arttığını kaydeden Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Koçak, bununla birlikte bazen bazı teknik sorunlardan dolayı istenilen sonuçların alınamadığı, bazı durumlarda istenmeyen durumların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Hemen her hekimin uygulama yöntemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Koçak, istenmeyen durumlar ile baş edebilmek için yöntemin bilinmesinin şart olduğunu ve güvenilir ellerde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Eğitime destek olan Alin Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayır ise, Çorum’un bir firması olarak her zaman tıbba hizmet ettiklerini, ürün yelpazelerinin çok geniş olduğunu, Çorum halkına ve doktorlarına her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.

Eğitim, Çorum’un başarılı plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. İstemihan Öztürk ve Samsun’un başarılı medikal estetik doktoru Uzm. Dr. Nihal Ergen tarafından verildi.

(Haber Merkezi)

