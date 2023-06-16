Yalçın, “Çok iyi bir stadımız var ama maalesef eksikleri çok fazla. Böyle bir statta Çorum’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlar yapamamak insanı gerçekten çok üzüyor” dedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Armoni Alanya Kestelspor’la Karaman Futbol Kulübü arasında, Ankara Ermayan Stadyumu’nda oynanan ve Karaman ekibinin 2-1 kazanarak 2.Lig’e yükseldiği TFF 3.Lig 2.Grup Play-Off final maçını izledi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu 2.ve 3.Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can ve Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ile birlikte izleyen Başkan Yalçın, iki yönetici ile de uzun uzun sohbet etme fırsatı buldu. Sohbette, konu Çorum Şehir Stadyumu’ndaki eksikliklere de gelirken, bu eksiklikler yüzünden Çorum’un çok önemli organizasyonlardan mahrum kaldığı ortaya çıktı.

2.LİG FİNALİ ISKALANDI

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Volkan Can ve Özcan Şepik ile aralarında geçen konuşma ile ilgili olarak, “Maçı birlikte izledik ve sohbet etme fırsatımız oldu. Duyunca daha da çok üzüldüm. Şanlıurfaspor’la Bucaspor arasındaki play-off finalinin Çorum’da oynatılması gündeme gelmiş ancak Çorum Şehir Stadyumu’ndaki eksiklikler yüzünden final Konya’ya verilmiş.

KADIN MİLLİ MAÇI EKSİKLER GİDERİLSİN DİYE VERİLMİŞ

Sadece bu da değil. Normalde Çorum’a A Milli Takım maçı verilecekmiş ama yine hem ikinci bir beş yıldızlı otel olmaması, hem de stattaki eksiklikler yüzünden olmamış. Kadın A Milli Takım maçını da stattaki eksiklikler bir an önce giderilsin diye vermişler” şeklinde konuştu.

CANLI YAYIN ODALARI ANTRENMAN SALONLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Yalçın, Çorum Şehir Stadyumu’ndaki eksikliklerle ilgili de, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde bir heyet Çorum’a gelerek, stadın 1.Lig maçlarına uygun olup olmadığı ile ilgili incelemelerde bulundu. Birçok eksik tespit edildi. Sayın Volkan Can ve Özcan Şepik ile konuştuğumuzda da, eksiklerin bir an evvel giderilmesi gerektiğini ifade ettiler. Canlı yayın odalarının ‘Yaşayan stat projesi’ adı altında salon sporları için antrenman salonlarına dönüştürüldüğünü, bunun da son derece yanlış olduğunu ve stadın uygunluğuna zarar verdiğini söylediler.

Çok iyi bir stadımız var ama maalesef eksikleri çok fazla. Böyle bir statta Çorum’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlar yapamamak insanı gerçekten çok üzüyor” şeklinde konuştu.

HENÜZ BİR ŞEY YOK

Öte yandan, Spor Toto 1.Lig’de 2023-2024 Sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak olmasına rağmen, Çorum Şehir Stadyumu ile ilgili tespit edilen eksiklerin giderilmesine yönelik herhangi bir çalışma görülmüyor. Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde olan stadın yeni sezona kadar 1.Lig maçlarına uygun hale getirilip getirilemeyeceği merakla bekleniyor.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Volkan Can ve Özcan Şepik ile aralarında geçen konuşmayı birçok 1.Lig kulüp başkanının ve çok sayıda yöneticinin duyduğunu da sözlerine ekledi.