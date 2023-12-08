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Fuara Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile katılan Çorum turizminin potansiyelini çok iyi bildiklerini ve bu amaçla katıldıkları fuarda şehri en iyi şekilde tanıtmak istediklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, fuar boyunca şehrin tarihi, kültürü, gastronomisi ve diğer turizm kalemlerini en iyi şekilde tanıtmaya gayret edeceklerini vurguladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları ile geldikleri fuarın ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Eray Çetinkaya, “Çorum’umuz binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir medeniyete sahip. Böylesine köklü bir medeniyetin ev sahibi konumundaki Çorum’umuzu bundan önce başkaca organizasyonlarda olduğu gibi İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı boyunca da şehrimizi en güzel şekilde anlatacağız. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacak, Çorum’umuzu anlatacağız.” dedi.



MİSAFİRLERE LEBLEBİ, HAS BAKLAVA VE SU BÖREĞİ İKRAMI

İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nda Çorum standını ziyaret eden misafirlere sıcak leblebi, has baklava ve su böreği ikram edildi.

Sıcak leblebi ve diğer ikramlardan oldukça memnun kalan misafirler, Çorum’a gelerek daha yakından tanımayı istediklerini sözlerine ekledi.