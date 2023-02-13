Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, üzücü depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren şoför ve kamyoncu esnafının büyük bir fedakârlık örneği göstererek yardım malzemelerini deprem bölgelerine ücretsiz şekilde taşıdığını vurguladı.

Bu konuda hassasiyet gösteren tüm şoför esnafına teşekkür eden Tahsin Şahin, Çorumluların yardımlarını belediye ve diğer kurumlar aracılığıyla deprem bölgelerine taşımaya devam ettiklerini söyledi.

DUALARLA UĞURLANDI

Yine oda üyelerinin katkılarıyla tedarik edilen odun, kömür, giyim ve gıda maddelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine uğurladıklarını ifade eden Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, depremin yaralarını hep birlikte sararak bu zor günleri Türk Milletinin birlik ve beraberlik içerisinde aşacağına dikkat çekti.

(Ömür SOYTEMİZ)

